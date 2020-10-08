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Появилось видео встречи Меркель с Тихановской

Вадим Дроздов
20 минут назад
6 октября в Берлине прошла встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Тихановская рассказала Меркель, что кризис в Белоруссии является внутренним и не направлен против Российской Федерации или Европейского союза. Лидер белорусской оппозиции также затронула темы политзаключенных, прошлого Белоруссии, сложившегося режима. Также Тихановская заявила, что белорусский народ полон решимости изменить ситуацию в стране. Но гражданам Республики необходима помощь соседей, в том числе инвестиционная. Меркель в ответ высказала свое восхищение смелостью всего белорусского народа. Отдельно Меркель отметила отвагу женщин Белоруссии.
Политика,Видео,Светлана Тихановская,ЕС,Россия,Беларусь,Германия,
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