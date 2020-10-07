Захарова представила песню «Лезгинка» на свои стихи 

Говоря в эфире "Русского радио" о выборе автора музыки, Захарова рассказала, что не её слово было решающим, это решала комиссия профессионалов, но она тоже участвовала в обсуждении.

"Мне понравилась и мелодия и ритмика, ещё очень понравилась сама Айна. Это мой выбор исполнительницы, которая поразила меня своей статью, красотой, грацией, колоритом, которая сочетает и кавказскую культуру и при этом роль современной женщины", — поделилась Мария Захарова.

В сентябре прошлого года она объявила конкурс на лучшую музыкальную композицию на свои стихи.

Захарова назвала лезгинку "своей музыкальной слабостью", рассказав, что у нее с детства "особое отношение к лезгинке, и оно до сих пор таким и осталось".

Она озвучила текст будущей композиции: "Где лезгинка — Солнце, / Там, где Солнце — горы, / А где горы — небо, / И под ним просторы. / Помоги мне ветер, / Подари свободу, / Я танцую танец гордого народа, / Мне не страшно, мама, / Я за все отвечу, / Как орел взлетаю я судьбе навстречу".

В конце сентября этого года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вновь выразила себя в лирике — певица Любовь Успенская выпустила песню на стихи высокопоставленного дипломата.