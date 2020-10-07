Бывший муж оценил брак с Поклонской 

В августе 2018 года, как сообщал «Рамблер», Поклонская и Соловьев поженились, а в сентябре 2019-го объявили о расставании.

«Ни о чем не жалею», — заверил юрист сегодня.

Он рассказал, что ради брака с Поклонской оставил в прошлой жизни любимую работу руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России, троих детей и прекрасную квартиру на Таганке и начал жизнь с нуля. Это потребовало от него довольно больших по объему и значимости действий.

Соловьев сообщил, что со временем забыл все плохое, что было в его браке с Поклонской, и теперь помнит только хорошее, а также что в течение некоторого времени после развода не обращал внимание на женщин.

Также он рассказал, что в настоящее время занимается благотворительностью, научной и общественной работой, написал книгу «Искушение» о работе на посту руководителя аппарата уполномоченного по правам человека и киносценарий о военнослужащих-крымчанах.