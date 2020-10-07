Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Бывший муж оценил брак с Поклонской 

Артём Кульша 36 минут назад
Бывший муж оценил брак с Поклонской
Фото: РИА Новости
Юрист Иван Соловьев не жалеет о разводе с депутатом Государственной думы Натальей Поклонской. Об этом он сам сообщил «СтарХиту».
В августе 2018 года, как сообщал «Рамблер», Поклонская и Соловьев поженились, а в сентябре 2019-го объявили о расставании.

«Ни о чем не жалею», — заверил юрист сегодня.

Он рассказал, что ради брака с Поклонской оставил в прошлой жизни любимую работу руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в России, троих детей и прекрасную квартиру на Таганке и начал жизнь с нуля. Это потребовало от него довольно больших по объему и значимости действий.
Соловьев сообщил, что со временем забыл все плохое, что было в его браке с Поклонской, и теперь помнит только хорошее, а также что в течение некоторого времени после развода не обращал внимание на женщин.
Также он рассказал, что в настоящее время занимается благотворительностью, научной и общественной работой, написал книгу «Искушение» о работе на посту руководителя аппарата уполномоченного по правам человека и киносценарий о военнослужащих-крымчанах.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Комментарии
Политика , Иван Соловьев , Наталья Поклонская , Госдума , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Умер Рубен Акопян
Умер Рубен Акопян
Армения заявила о сокрушительном ударе в Карабахе
Армения заявила о сокрушительном ударе в Карабахе
Семенович голышом поплескалась в ванной
Семенович голышом поплескалась в ванной
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
01:29
Трагедия в Сочи: россиянин не дождался приезда скорой
Происшествия
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
«Ситуация в России осложняется»
06:09
«Ситуация в России осложняется»
Общество
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть