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Захарова подтвердила встречу Лаврова с министром иностранных дел Армении 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Лавров встретится с министром иностранных дел Армении
Фото: МИД России/vk.com
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры в Москве с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном 12 октября.

12 октября планируются переговоры глав МИД России и Армении в рамках планового визита Мнацаканяна в Москву, — отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее о возможном визите Мнацаканяна в Москву сообщали СМИ. В частности, источник телеканала «Дождь» в дипломатических кругах заявлял, что армянский министр пробудет в столице РФ три дня с 11 по 13 октября. Основной темой разговора глав МИД должен стать карабахский конфликт, передаёт РИА Новости
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал переговоры Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в Женеве 8 октября, писал NEWS.ru. Французский политик подчеркнул, что Париж, Москва и Вашингтон ежедневно обсуждают конфликт Азербайджана и Армении.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
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Политика , Армения , Москва , Франция
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