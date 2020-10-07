Лавров встретится с министром иностранных дел Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт переговоры в Москве с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном 12 октября.

12 октября планируются переговоры глав МИД России и Армении в рамках планового визита Мнацаканяна в Москву, — отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее о возможном визите Мнацаканяна в Москву сообщали СМИ. В частности, источник телеканала «Дождь» в дипломатических кругах заявлял, что армянский министр пробудет в столице РФ три дня с 11 по 13 октября. Основной темой разговора глав МИД должен стать карабахский конфликт, передаёт РИА Новости

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан анонсировал переговоры Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху в Женеве 8 октября, писал NEWS.ru. Французский политик подчеркнул, что Париж, Москва и Вашингтон ежедневно обсуждают конфликт Азербайджана и Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.