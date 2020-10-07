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В Совфеде прокомментировали штраф Польши из-за «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В Совфеде прокомментировали штраф Польши
Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»
Россия будет «категорически противиться» решению Польши оштрафовать «Газпром» из-за газопровода «Северный поток-2». Так на постановление польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) отреагировал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает RT.

«На каком основании Польша штрафует "Газпром" за "Северный поток-2", который, во-первых, еще не достроен, а, во-вторых, чем он помешал полякам, какие их интересы были ущемлены?» — поинтересовался сенатор.

Он выразил уверенность в том, что газопровод будет достроен, так как в проекте заинтересована не только Россия, но и Германия.
Ранее в среду государственный антимонопольный регулятор Польши оштрафовал «Газпром» на 7,6 миллиарда долларов. UOKiK также наложил штраф на пятерых партнеров российского монополиста в размере 61 миллиона долларов и обязал их разорвать соглашения о финансировании проекта.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, выразил уверенность в том, что российская газовая компания пойдет на контрдействия.
Польские власти неоднократно критиковали «Северный поток-2». В сентябре в Варшаве даже предложили Германии свой газопровод Baltic Pipe в обмен на отказ от использования российского.
Проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря реализует компания Nord Stream 2, единственным акционером которой является «Газпром». Кредиторами проекта выступают компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
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