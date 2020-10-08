В России недооценивают польскую угрозу

События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. И для нейтрализации польской угрозы нужна планомерная работа, а не бесконечные оправдания и снисходительная улыбка.

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То, что Польша проводит жёсткую антироссийскую политику – не новость очень давно. Достаточно вспомнить длинный список исторических претензий, который это государство выкатывает нам при каждом удобном случае. Но даже если не погружаться в глубь веков, перечень всё равно окажется длинным. Чего стоят только события в Белоруссии, где поляки стали ключевым внешним игроком. Или, скажем, желание польского руководства разместить побольше военных из США близ российской границы.

Зачем нужно такое размещение, президент Анджей Дуда , собственно, никогда и не скрывал.

«Мы должны помнить о значении трансатлантических связей.., когда наша система безопасности подвергается проверке разными игроками Самый важный из них – Россия, подрывающая элементы международного уклада», - заявил он.

А одной из главных целей своего президентства он прямо называл полный отказ от российского газа – невзирая на очевидные финансовые издержки. И, конечно, остановку строительства «Северного потока-2».

Здесь могут последовать возражения. Мол, Дуда не вечен, партия «Право и справедливость» однажды отойдёт от власти. Да и во втором туре выборов президента 12 июля он набрал всего 51%... Но теперь представим себе, что вместо него президентом стал проевропейский либерал, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Вот что он говорил в своей предвыборной программе:

«Россия закрыла себе путь к формированию в Европе политики, основанной на доверии и принципах международного права».

Рядом там значился пункт о необходимости демократизации Белоруссии.

В этом смысле весьма показательно принятие 9 января в польском Сейме резолюции «О недопустимости манипулирования историей», где СССР в очередной раз поставили на одну доску с нацистской Германией. Причём голосовали депутаты с помощью топанья ногами, хлопков в ладоши и улюлюканья. На месте остался сидеть только лидер партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке. Все остальные депутаты от пяти партий как минимум не имели ничего против такой постановки вопроса.

Тем самым польская элита показала своё единство в оценках прошлого и то, как она собирается «налаживать диалог» с Россией.

Отношение к польским выходкам в нашей стране очень часто является несколько снисходительным. Дескать, сама она мало что может, она является всего лишь вассалом США Однако же перед нами – большое, 38-миллионное государство, само по себе способное доставить России неприятности. Например, усложнить режим пропуска на границе с Калининградской областью или не пускать через свою территорию российские грузы. Просто географию никуда не денешь – дороги между Россией и странами Западной Европы идут через Польшу.

Поляки ведут против России весьма активную работу, используя для этого все возможные площадки – как научные и экспертные, так и сугубо политические. И возможности у них немаленькие. Так, председателем Евросовета пять лет оставался многолетний премьер Польши Дональд Туск . Осенью прошлого года именно польские депутаты провели через Европарламент резолюцию о равной ответственности СССР и Германии за развязывание Второй мировой войны.

Если уж говорить о США, то, вопреки стереотипам, польско-американские отношения – это улица с двусторонним движением. Это означает, что речь идёт не только о том, чтобы Польша выполняла американские указания. Но и о том, чтобы она превратилась в главного американского союзника в Европе, а США помогли бы ей удовлетворить собственные амбиции. Надо сказать, что значительных успехов по этой части поляки добились, используя своё весьма влиятельное американское лобби. (Поляков в США насчитывается до 10 млн человек, не считая полукровок и четвертькровок).

Имея такую опору, Польша весьма определённо обозначила свои интересы. А они, ни больше ни меньше – заполучить свою сферу влияния в Европе. Речь идёт о немаленьком треугольнике, юго-восточной вершиной которого является Грузия, северной – Эстония, а юго-западной – Словения. Воплотить её поляки думают с помощью Инициативы трёх морей – Балтийского, Чёрного и Адриатического.

Естественно, что в это пространство входят и Белоруссия с Украиной, на которых поляки имеют «исторические виды». О том, кому должны принадлежать Гродно и Львов, в некоторых кругах в Польше уже говорят открыто.

Конечно, польские власти не побегут завтра же присоединять их к себе. Однако работу по усилению своего влияния в обоих восточнославянских государствах они ведут уже много лет. И, к сожалению, свои плоды польская работа приносит. Это видно и по Украине, и как выясняется, частично и по Белоруссии.

Польша вообще не звучит в концепциях внешней политики России, хотя речь идёт о большой соседней стране, последовательно проводящей жёсткую антироссийскую политику. Поляки имеют немалые возможности по продвижению своих интересов, и этим вовсю пользуются, не встречая особого сопротивления со стороны России. И для того, чтобы уменьшить идущую от Польши угрозу, необходимо обратить на эту страну самое пристальное внимание. И жёстко отвечать на каждый польский выпад. Без истерик, тем более без оружия, но жёстко.