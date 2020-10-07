Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Матвиенко призвала не пускать «лишних людей» в Совфед из-за коронавируса 

РИА Новости 15 минут назад
«Лишних людей» призвали не пускать в Совфед из-за COVID
Фото: РИА Новости
В связи с коронавирусом необходимо строго соблюдать меры безопасности и профилактики, в Совете Федерации должны быть исключены "лишние люди" и "лишние пропуска", заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.

"Сейчас идет некоторое обострение по коронавирусу. Прошу всех сенаторов соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры — маски, перчатки, отсутствие личного общения, мероприятия в режиме ВКС (видеоконференцсвязи). Никаких лишних пропусков, никаких лишних людей в Совете Федерации, прошу руководителя аппарата за этим следить", — заявила она на заседании Совфеда.

По словам Матвиенко, сенаторы не имеют права расслабляться и не исполнять свои конституционные полномочия.

"Мы обязаны быть в форме и работать", — сказала спикер.

Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Последние новости
Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Пропавшую летом модель нашли в могиле вместе с останками шести человек Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса Мясников назвал тревожные симптомы коронавируса Найдено неожиданное "полезное" свойство коронавируса Найдено неожиданное "полезное" свойство коронавируса
Политика , Валентина Матвиенко , Совет Федерации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
В Карабахе впервые в мире применили баллистическую ракету LORA
В Карабахе впервые в мире применили баллистическую ракету LORA
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Падчерица Урганта опубликовала фото без бюстгальтера
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
00:59
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
Происшествия
Под Рязанью загорелись военные склады, слышны взрывы
00:11
Под Рязанью загорелись военные склады, слышны взрывы
Происшествия
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
00:59
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть