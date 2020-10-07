«Лишних людей» призвали не пускать в Совфед из-за COVID

"Сейчас идет некоторое обострение по коронавирусу. Прошу всех сенаторов соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры — маски, перчатки, отсутствие личного общения, мероприятия в режиме ВКС (видеоконференцсвязи). Никаких лишних пропусков, никаких лишних людей в Совете Федерации, прошу руководителя аппарата за этим следить", — заявила она на заседании Совфеда.