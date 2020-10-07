«Лишних людей» призвали не пускать в Совфед из-за COVID

В связи с коронавирусом необходимо строго соблюдать меры безопасности и профилактики, в Совете Федерации должны быть исключены "лишние люди" и "лишние пропуска", заявила спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Сейчас идет некоторое обострение по коронавирусу. Прошу всех сенаторов соблюдать все санитарно-эпидемиологические меры — маски, перчатки, отсутствие личного общения, мероприятия в режиме ВКС (видеоконференцсвязи). Никаких лишних пропусков, никаких лишних людей в Совете Федерации, прошу руководителя аппарата за этим следить", — заявила она на заседании Совфеда.
По словам Матвиенко, сенаторы не имеют права расслабляться и не исполнять свои конституционные полномочия.
"Мы обязаны быть в форме и работать", — сказала спикер.