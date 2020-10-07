Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин пожаловался на растущее от пива брюхо 

Артём Кульша 44 минуты назад
Путин пожаловался на растущее от пива брюхо
Фото: ТАСС
У президента России Владимира Путина растет брюхо от пива. Об этом он сам сообщил ТАСС.
Главу государства спросили, может ли он позволить себе встретиться с друзьями в баре за кружкой пива. Тот ответил, что в последнее время старается не пить пиво.

«Брюхо растет», — объяснил Путин.

Также он рассказал, что, будучи президентом, порой чувствует, что превращается в функцию. Путин сообщил, что ему не особенно хочется терять человеческие качества, и высказал мнение, что ему все-таки удается этого избегать. Он рассказал, что его старые друзья считают, что он практически не изменился по сравнению с тем, каким был, когда учился в университете.
Кроме того, Путин сообщил, что работа президентом ограничивает его общение с близкими людьми, в том числе с друзьями, однако одновременно компенсирует эти ограничения, например, чувством очень большого морального удовлетворения от доверия людей.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Политика , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
России предрекли провал в Карабахе
России предрекли провал в Карабахе
Подробности шокирующей смерти россиянина в Турции
Подробности шокирующей смерти россиянина в Турции
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
00:59
50-миллиардное имущество экс-банкиров попало на видео
Происшествия
Под Рязанью загорелись военные склады, слышны взрывы
00:11
Под Рязанью загорелись военные склады, слышны взрывы
Происшествия
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
00:59
Сгорающий дотла культовый российский ресторан попал на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё