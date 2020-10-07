Путин пожаловался на растущее от пива брюхо 

У президента России Владимира Путина растет брюхо от пива. Об этом он сам сообщил ТАСС.

Главу государства спросили, может ли он позволить себе встретиться с друзьями в баре за кружкой пива. Тот ответил, что в последнее время старается не пить пиво.

«Брюхо растет», — объяснил Путин.

Также он рассказал, что, будучи президентом, порой чувствует, что превращается в функцию. Путин сообщил, что ему не особенно хочется терять человеческие качества, и высказал мнение, что ему все-таки удается этого избегать. Он рассказал, что его старые друзья считают, что он практически не изменился по сравнению с тем, каким был, когда учился в университете.

Кроме того, Путин сообщил, что работа президентом ограничивает его общение с близкими людьми, в том числе с друзьями, однако одновременно компенсирует эти ограничения, например, чувством очень большого морального удовлетворения от доверия людей.