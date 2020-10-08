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Стало известно, сколько стоит лечение Навального в Германии 

Профиль и ещё 1 36 минут назад
Навальный раскрыл стоимость лечения в Берлине
Фото: ТАСС
Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный раскрыл стоимость своего лечения в берлинской клинике Charite. Однако, по его словам, финальный счет ему еще не был выставлен.
Так, по словам Навального, комплексное лечение, включая прием у физиотерапевта и «все остальное», обойдется в €60-70 тыс.

«Для меня это деньги огромные, безусловно, у меня нет никаких 70 тысяч, чтобы оплатить свое лечение», — заявил он в своем первом после выхода из комы интервью, который взял российский журналист Юрий Дудь.

Навальный подчеркнул, что есть люди, которые оказались готовы взять на себя часть расходов.

«Все, кто в складчину поучаствует в оплате лечения, они свои фамилии назовут», — добавил он.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Экстренно он был доставлен в больницу скорой помощи Омска с подозрением на отравление. Глава ФБК был подключен к аппарату ИВЛ. Позднее его перевезли в Германию. Власти ФРГ заявляют, что Навального отравили веществом из группы ядов «Новичок».
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Комментарии 6
Политика , Юрий Дудь , Алексей Навальный , Фонд борьбы с коррупцией
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