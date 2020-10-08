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Мишустин провел разговор с премьером Азербайджана 

РИА Новости и ещё 13 3 часа назад
Мишустин провел разговор с премьером Азербайджана
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьером Азербайджанской Республики Али Асадовым, стороны подчеркнули необходимость обеспечения мира и безопасности в Закавказье, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

"Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с премьер-министром Азербайджанской Республики Али Асадовым. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, обменялись мнениями о ходе реализации крупных совместных проектов в различных областях", — говорится в сообщении.

"Михаил Мишустин отметил важность скорейшей стабилизации обстановки в зоне нагорнокарабахского конфликта, прекращения боевых действий и возобновления переговорного процесса по политико-дипломатическому урегулированию ситуации", — говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию.
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Политика , Война, Карабах , Михаил Мишустин , Азербайджан
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