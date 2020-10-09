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Кремль обратился к россиянам из-за усиления пандемии коронавируса 

Газета.Ru и ещё 36 13 минут назад
Кремль обратился к россиянам
Фото: ТАСС
Динамика возобновления роста случаев коронавируса COVID-19 в мире является поводом для серьезной обеспокоенности — признал преcс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В этой связи он напомнил, что российские регионы продолжают осуществлять свои особые полномочия по эпидемиологическим режимам в условиях пандемии.

«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — сказал представитель Кремля.

По его словам, каждый россиянин, исходя из ситуации с коронавирусом, должен делать для себя выводы о необходимости ношения медицинских масок и соблюдению других гигиенических и санитарных норм.

«В противном случае цифры будут расти еще быстрее, и, тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — пояснил Песков.

Он также отметил, что на основе выводов, сделанных после первой волны COVID-19 в марте — мае нынешнего года российскими властями была реализована мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии коронавируса. Это сейчас позволяет более уверенно чувствовать себя на фоне растущей угрозы.
За последнюю неделю в Москве увеличилось (на 14%) количество госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб. За минувшие сутки госпитализированы 1008 человек, при этом выявлено 3323 новых случая COVID-19.
В настоящее время на аппарате ИВЛ в столичных больницах находятся 255 человек.
Еще 12,1% от числа инфицированных — люди в возрасте от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди зараженных — старше 80 лет.
Всего в России было зафиксировано 1 253 603 заболеваний COVID-19 и 21 939 смертей.
Ситуация с коронавирусом в России становится сложнее, поэтому необходимо ответственно отнестись ко всем требованиям безопасности — иначе придется вводить «другие меры» — подтвердила в эфире телеканала «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Темпы распространения COVID-19 ускорились в 60 регионах РФ, в 20 субъектах страны обстановка стабильная, еще в нескольких областях заболеваемость идет на спад, отметила врач.
Как указала главный санитарный врач России, снижение численности заразившихся происходит только в регионах, где строго соблюдают введенные властями ограничения.
По словам эпидемиолога, рост числа заболевших коронавирусной инфекцией связан с «возвращением многих россиян из отпусков». В школах и вузах, добавила она, ситуация с COVID-19 не ухудшается.
Основная часть новых случаев приходится на молодых людей — от 30 до 49 лет, но среди пожилых граждан страны число заразившихся также растет.
Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — предупредил глава государства.

Как указал президент, некоторые страны снова вводят жесткие ограничения и закрывают производства.

«Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать, и диалог с людьми нужно вести», — добавил глава государства.

На 8 октября в мире было зарегистрировано 36 200 813 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, умерло 1 056 744 человек.
В конце прошлого месяца премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте объявил о введении новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса на территории королевства.
Глава британского правительства подчеркнул, что пока речи о возвращении к национальному карантину, как это было весной, не идет.
На фоне распространения инфекции шаги для противодействия этому предпринимает и Финляндия: страна закрыла границы с соседями — Швецией и Норвегией, сообщила представитель местного МВД Кирси Пимея спустя несколько дней после открытия границ.
Из-за распространения коронавируса меры безопасности ужесточают и во Франции. В частности, власти департамента Рона на юге страны отменили ярмарки и выставки, в том числе под открытым небом, а также запретили продавать алкоголь в ночное время.
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Политика , Статьи , Ситуация в мире , Борис Джонсон , Анна Попова , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роспотребнадзор , МВД
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