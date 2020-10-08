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Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса 

Lenta.ru и ещё 21 1 час назад
Кремль обратился к россиянам из-за коронавируса
Фото: пресс-служба Администрации президента РФ
Статистика по коронавирусу в России является поводом для серьезной обеспокоенности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
В связи с этой ситуацией представитель Кремля призвал всех россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

«Потому что если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — обратился Песков к гражданам страны.

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Политика , Ситуация в мире , Дмитрий Песков , РИА Новости
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