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МИД России ответил на обвинения Грузии по Закавказью

RT на русскомиещё 1
1 час назад
МИД России заявил, что обвинения Грузии в адрес России в подрыве процесса переговоров в несостоявшемся очередном раунде Женевских дискуссий по Закавказью являются безосновательными и политизированными.
МИД России ответил на обвинения Грузии по Закавказью
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
«С недоумением восприняли заявление МИД Грузии от 6 октября о якобы сорванном российскими представителями отложенном 51-м раунде Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье», — заявила она.
По её словам, в России считают безосновательными и политизированными обвинения в «подрыве всего мирного процесса».
Также она заявила, что решение воздержаться от проведения очного раунда дискуссий 6-7 октября было принято российской, абхазской и югоосетинской делегациями из-за сохраняющихся серьёзных ограничений и логистических проблем на фоне пандемии.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о намерении провести переговоры с лидерами Азербайджана и Армении.
Также она сообщила о готовности республики принять переговоры Минской группы ОБСЕ по ситуации в Нагорном Карабахе.
Политика,Саломе Зурабишвили,Мария Захарова,МИД,Россия,Грузия,
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