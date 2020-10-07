Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Кремль предостерег США от вмешательства в дела Белоруссии 

Общественная служба новостей и ещё 2 34 минуты назад
Кремль призвал США не вмешиваться в дела Белоруссии
Фото: РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов озвучил позицию российских властей по поводу политического кризиса в Белоруссии.
В ответ на призыв американских коллег не вмешиваться в ситуацию в республике, дипломат потребовал того же от Вашингтона. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Антонова, важно дать белорусскому народу и властям возможность самостоятельно выйти из сложившейся ситуации.
Ранее Общественная служба новостей сообщила, что Тихановскую объявили в розыск в России. На территории Белоруссии она также разыскивается.
Видео дня. Экс-банкиры лишились имущества на 50 млрд рублей
Общественная служба новостей: последние новости
В Германии вновь заявили о санкциях против РФ из-за ситуации с Навальным В Германии вновь заявили о санкциях против РФ из-за ситуации с Навальным Путин рассказал о «фантастически неожиданном» эпизоде из девяностых Путин рассказал о «фантастически неожиданном» эпизоде из девяностых Чубайс заразился коронавирусом Чубайс заразился коронавирусом
Политика , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак подогрела слухи о беременности
Собчак подогрела слухи о беременности
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Собянин объявил о новых ограничениях в Москве
Один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
Один ребенок ранил другого из пневматической винтовки
Армения готова доказать участие Турции в войне
Армения готова доказать участие Турции в войне
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
00:53
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
Происшествия
Раскрыта судьба Тихановской
02:07
Раскрыта судьба Тихановской
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение