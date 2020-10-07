Кремль призвал США не вмешиваться в дела Белоруссии

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Посол России в США Анатолий Антонов озвучил позицию российских властей по поводу политического кризиса в Белоруссии.

В ответ на призыв американских коллег не вмешиваться в ситуацию в республике, дипломат потребовал того же от Вашингтона. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Антонова, важно дать белорусскому народу и властям возможность самостоятельно выйти из сложившейся ситуации.

Ранее Общественная служба новостей сообщила, что Тихановскую объявили в розыск в России. На территории Белоруссии она также разыскивается.