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Путин и Алиев впервые с начала боевых действий обсудили Карабах 

RT на русском 1 час назад
Алиев позвонил Путину
Фото: ТАСС
Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин обсудили в ходе телефонной беседы ситуацию в Нагорном Карабахе. Это первый разговор двух лидеров с начала боевых действий в регионе.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Президент Ильхам Алиев поздравил президента России с днем рождения и пожелал ему новых успехов в государственной деятельности на благо развития и процветания России и крепкого здоровья», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Алиева.

Отмечается, что в ходе разговора главы государств обсудили ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта.
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Также Алиев и Путин обменялись мнениями о перспективах азербайджано-российских отношений.
Ранее Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе — это трагедия, в России в связи с этим очень переживают.
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Политика , В мире , Ильхам Алиев , Владимир Путин , РИА Новости
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