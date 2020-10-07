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Ставшие мемами фразы Путина объединили в календарь 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Ставшие мемами фразы Путина объединили в календарь
Фото: Олег Соколов
Акционист из Москвы Олег Соколов создал календарь с высказываниями президента России Владимира Путина, которые «ушли в народ и стали мировыми мемами». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».
Необычное произведение приурочили ко дню рождения Путина, которому 7 октября исполнилось 68 лет. «День рождения Владимира Путина — отличный повод вспомнить самые популярные его фразы, ушедшие в народ и ставшие мировыми мемами», — рассказал автор.
Календарь, который получил название «Самый главный мемодел», содержит 12 фраз, которые сказал президент: «После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем», «Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут», «Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы в сортире их замочим, в конце концов», и другие.
Ранее сообщалось, что Путина поздравили баннером «президент номер один» напротив здания посольства США.
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Политика , Владимир Путин , Олег Соколов , Lenta.ru , Москва
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