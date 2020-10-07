Путин оценил стремление Байдена продлить ДСНВ 

ДСНВ остается единственным двусторонним договором, который ограничивает вооружения между Москвой и Вашингтоном.
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал серьезным элементом сотрудничества России и США возможное продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
О возможности продления существующих договоренностей ранее заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
«Кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем», — отметил Путин в интервью телеканалу «Россия 24».
ДСНВ к настоящему моменту остается единственным действующим договором, ограничивающим вооружения, между Москвой и Вашингтоном. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.
Российский лидер добавил, что Москва будет работать с любым главой Белого дома, которого изберет американский народ.