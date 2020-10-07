Путин оценил стремление Байдена продлить ДСНВ 

«Кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем», — отметил Путин в интервью телеканалу «Россия 24».