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Путин оценил стремление Байдена продлить ДСНВ 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Путин оценил стремление Байдена продлить ДСНВ
Фото: ТК «Звезда»
ДСНВ остается единственным двусторонним договором, который ограничивает вооружения между Москвой и Вашингтоном.
Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал серьезным элементом сотрудничества России и США возможное продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
О возможности продления существующих договоренностей ранее заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

«Кандидат Байден публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем», — отметил Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

ДСНВ к настоящему моменту остается единственным действующим договором, ограничивающим вооружения, между Москвой и Вашингтоном. Срок соглашения истекает в феврале 2021 года.
Российский лидер добавил, что Москва будет работать с любым главой Белого дома, которого изберет американский народ.
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Комментарии
Политика , Армия , Джозеф Байден , Владимир Путин , Демократическая партия США , Москва , США
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