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Омский врач назвал причиной состояния Навального алкоголь и неправильное питание 

Lenta.ru и ещё 10 18 минут назад
Омский врач назвал возможный диагноз Навального
Фото: ТАСС
Причинами состояния Алексея Навального могли стать алкоголь и неправильное питание. Об этом рассказал главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, передает РИА Новости.
По словам врача, метаболические нарушения в организме Навального подтверждены лабораторными тестами. Он отметил, что их могло вызвать несоблюдение диеты или, наоборот, ведение какой-либо диеты, а также употребление алкогольных напитков.
Сабаев подчеркнул, что у пациента наблюдалась дисфункция поджелудочной железы, которая вызвала резкие колебания сахара в крови. Он добавил, что консилиум российских врачей сошелся на диагнозе «нарушение углеводного обмена».
Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа заявил, что местные врачи скорой помощи не вводили Алексею Навальному атропин сразу после приземления и снятия с самолета. Сабаев опроверг слова Навального и заявил, что врачи ввели ему атропин уже в реанимации больницы скорой помощи №1, «но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами».
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.
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Политика , Алексей Навальный , Александр Сабаев , РИА Новости , Омская Область
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