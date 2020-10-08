Омский врач назвал возможный диагноз Навального

По словам врача, метаболические нарушения в организме Навального подтверждены лабораторными тестами. Он отметил, что их могло вызвать несоблюдение диеты или, наоборот, ведение какой-либо диеты, а также употребление алкогольных напитков.

Сабаев подчеркнул, что у пациента наблюдалась дисфункция поджелудочной железы, которая вызвала резкие колебания сахара в крови. Он добавил, что консилиум российских врачей сошелся на диагнозе «нарушение углеводного обмена».

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа заявил, что местные врачи скорой помощи не вводили Алексею Навальному атропин сразу после приземления и снятия с самолета. Сабаев опроверг слова Навального и заявил, что врачи ввели ему атропин уже в реанимации больницы скорой помощи №1, «но совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отравлениях химпрепаратами».

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.