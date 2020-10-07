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"Эрдоган вошел во вкус": Пушков рассказал о поражении Запада

РИА Новостииещё 2
4 часа назад
Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана проводит активную и независимую политику на Ближнем и Среднем Востоке, что стало во многом возможным из-за "политического поражения Запада", считает сенатор Алексей Пушков.
Пушков: "Эрдоган вошел во вкус":
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Она сделала это вопреки США, но благодаря их провалу на Ближнем и Среднем Востоке. Она сделала это благодаря рыхлости и "смерти мозга" НАТО, одержимой мнимой "российской угрозой", не понимающей, как меняется мир, и не видящей дальше своего носа", — написал Пушков в телеграме.
По мнению политика, Евросоюз также лишь "пассивно поддерживает американцев", но не обладает никакой самостоятельной политикой в регионе. Кроме того, Европа долго обещала Турции "несбыточное" членство в ЕС, но сейчас Анкара уже ставит перед собой совсем другие задачи. Поэтому теперь Европе "приходится иметь дело с совсем другой страной", повлиять на которую будет очень сложно, утверждает сенатор.
"Отныне Западу сдержать новые турецкие амбиции будет очень трудно, если вообще возможно. Европейские державы, как и США, рассчитывают использовать эти амбиции в своих интересах, но этот расчет может обернуться просчетом: Эрдоган вошел во вкус автономной игры", — указал Пушков
Кроме того, парламентарий отметил, что из-за "политического вакуума" и "нарастающего хаоса", помимо Турции, на политическую арену Ближнего и Среднего Востока вернулась также и Россия, которая раньше уже играла ключевую роль в этом регионе.
Политика,Алексей Пушков,Реджеп Эрдоган,НАТО,ЕС,Турция,Соединенные Штаты,
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