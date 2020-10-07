Пушков: "Эрдоган вошел во вкус":

"Она сделала это вопреки США, но благодаря их провалу на Ближнем и Среднем Востоке. Она сделала это благодаря рыхлости и "смерти мозга" НАТО, одержимой мнимой "российской угрозой", не понимающей, как меняется мир, и не видящей дальше своего носа", — написал Пушков в телеграме.
"Отныне Западу сдержать новые турецкие амбиции будет очень трудно, если вообще возможно. Европейские державы, как и США, рассчитывают использовать эти амбиции в своих интересах, но этот расчет может обернуться просчетом: Эрдоган вошел во вкус автономной игры", — указал Пушков