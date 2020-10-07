Папа в декрете: Власти хотят поддержать отцов в РФ

«В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — сказала изданию член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.