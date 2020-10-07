Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Папа в декрете: в Госдуме предложили меры поддержки для ухаживающих за детьми отцов 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Папа в декрете: Власти хотят поддержать отцов в РФ
Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Законодатели считают, что таким мужчинам необходимо облегчить возвращение на рынок труда.
В Госдуме предложили уравнять отцов в правах с матерями, предоставив им право получать профобразование или проходить курсы повышения квалификации во время декрета. Об этом сообщают «Известия».
Согласно закону «О занятости населения в Российской Федерации», такая преференция пока доступна только женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

«В связи с этим я предлагаю внести изменения в законодательство, чтобы папа тоже мог получить возможность профессионального обучения или дополнительного профессионального образования», — сказала изданию член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

В Минтруде РФ не ведут отдельную статистику по половой принадлежности уходящих в декрет родителей, однако, по мнению экспертов, в стране ухаживающих за маленькими детьми отцов не более 2%. При этом они отмечают, что количество таких мужчин неважно и им также необходимо оказывать поддержку и облегчать возвращение на рынок труда.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
ТК «Звезда»: последние новости
В Кремле рассказали, чем займется Путин в день рождения В Кремле рассказали, чем займется Путин в день рождения Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей Собянин рассказал, что второй волны коронавируса в Москве нет Собянин рассказал, что второй волны коронавируса в Москве нет
Комментарии
Политика , Светлана Бессараб , Минтруд , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Искандеры» перевернут ситуацию в Карабахе
«Искандеры» перевернут ситуацию в Карабахе
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Грудь Самбурской восхитила фанатов
Выявлены люди с врожденной защитой от COVID-19
Выявлены люди с врожденной защитой от COVID-19
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
У коронавируса нашли «полезное» свойство
00:57
У коронавируса нашли «полезное» свойство
Общество
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
01:05
Кремль ответил на просьбу вмешаться в ситуацию в Карабахе
Политика
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
06:09
В мэрии Москвы высказались о введении пропусков
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение