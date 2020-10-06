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МИД России высказался о докладе ОЗХО по Навальному 

Газета.Ru и ещё 3 44 минуты назад
МИД России высказался о докладе ОЗХО по Навальному
Фото: Газета.Ru
История с Алексеем Навальным развернулась по заранее придуманному сценарию, заявил МИД России, комментируя доклад Организации по запрещению химического оружия.

"Фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евро-атлантическими союзниками вкупе с руководством технического секретариата ОЗХО, получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию", — говорится в заявлении.

Отмечается, Москва предоставит хронологию "закулисных манипуляций основных действующих лиц этого спектакля".
Ранее ОЗХО заявила, что эксперты подтвердили наличие в анализах Алексея Навального токсичных химикатов.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.
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Комментарии 1
Политика , Алексей Навальный , МИД
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