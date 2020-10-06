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Песков ответил на просьбу Варданяна о помощи в карабахском конфликте 

Газета.Ru 34 минуты назад
Кремль ответил Варданяну
Фото: РИА Новости
Президенту России Владимиру Путину доложили о просьбе бизнесмена Рубена Варданяна помочь Армении в карабахском конфликте. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, президенту докладывалось о всех обращениях", — отметил представитель Кремля.

По его словам, эмоциональный тон обращения бизнесмена вполне понятен. Россия делает все возможное, чтобы прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры между сторонами.
Тем не менее, более активные шаги со стороны Москвы сейчас "трудно представить", добавил Песков.
Ранее создатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" и один из основателей Московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян попросил российского президента Владимира Путина помочь Армении в карабахском конфликте.
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Политика , Кавказ , Рубен Варданян , Владимир Путин , Армения
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