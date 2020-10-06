Кремль ответил Варданяну

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"Разумеется, президенту докладывалось о всех обращениях", — отметил представитель Кремля.

По его словам, эмоциональный тон обращения бизнесмена вполне понятен. Россия делает все возможное, чтобы прекратить военные действия в Нагорном Карабахе и возобновить переговоры между сторонами.

Тем не менее, более активные шаги со стороны Москвы сейчас "трудно представить", добавил Песков.

Ранее создатель инвестиционной компании "Тройка Диалог" и один из основателей Московской школы управления "Сколково" Рубен Варданян попросил российского президента Владимира Путина помочь Армении в карабахском конфликте.