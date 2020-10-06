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Зюганов сравнил Навального с Ельциным 

Газета.Ru и ещё 9 39 минут назад
Зюганов сравнил Навального с Ельциным
Фото: Газета.Ru
Лидер компартии России Геннадий Зюганов сравнил Алексея Навального с молодым Ельциным, "только трезвым", пишет РИА "Новости".

"Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть", — сказал Зюганов.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.
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Политика , Геннадий Зюганов , Алексей Навальный , РИА Новости
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