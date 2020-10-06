Зюганов сравнил Навального с Ельциным 

Лидер компартии России Геннадий Зюганов сравнил Алексея Навального с молодым Ельциным, "только трезвым", пишет РИА "Новости".
"Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь два подхода: государственно-патриотический или либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый, я знаю эту породу наизусть", — сказал Зюганов.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы "Новичок", но соответствующих доказательств не предоставили.