Песков оценил возможность отмены санкций против Киева 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно ожидать от Москвы отмены санкций в отношении Киева, поскольку не российская сторона была инициатором санкционного обмена.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Путин в ответ на соответствующую просьбу украинского политика пообещал поговорить с главой правительства Михаилом Мишустиным по поводу рассмотрения возможности отмены санкций для ряда предприятий Украины.
"Вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно. И здесь, конечно, нужно вспомнить, об этом сказал Путин, что не мы были инициатором санкционного обмена. Но конечно же, если спрашивать, противоречит ли это интересам бизнеса и предприятий двух стран, то да, противоречит", — заявил Песков журналистам, говоря о возможности отмены санкций.