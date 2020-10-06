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Песков оценил возможность отмены санкций против Киева 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Песков оценил возможность отмены санкций против Киева
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вряд ли можно ожидать от Москвы отмены санкций в отношении Киева, поскольку не российская сторона была инициатором санкционного обмена.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел встречу с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Путин в ответ на соответствующую просьбу украинского политика пообещал поговорить с главой правительства Михаилом Мишустиным по поводу рассмотрения возможности отмены санкций для ряда предприятий Украины.

"Вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно. И здесь, конечно, нужно вспомнить, об этом сказал Путин, что не мы были инициатором санкционного обмена. Но конечно же, если спрашивать, противоречит ли это интересам бизнеса и предприятий двух стран, то да, противоречит", — заявил Песков журналистам, говоря о возможности отмены санкций.

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Комментарии
Политика , Конфликты , Украина , Дмитрий Песков , Виктор Медведчук , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Киев , Москва
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