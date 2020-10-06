Песков оценил возможность отмены санкций против Киева 

"Вряд ли российское руководство может в одностороннем порядке отреагировать позитивно. И здесь, конечно, нужно вспомнить, об этом сказал Путин, что не мы были инициатором санкционного обмена. Но конечно же, если спрашивать, противоречит ли это интересам бизнеса и предприятий двух стран, то да, противоречит", — заявил Песков журналистам, говоря о возможности отмены санкций.