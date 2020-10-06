Путин оценил возможность отмены санкций против Украины 

В ходе встречи Медведчук затронул вопрос о возможной частичной отмене санкций.

"Мы к этому готовы — к тому, чтобы эта ситуация была перевёрнута, и все с головы встало бы на ноги, но мы не можем делать каких-то исключений из перечня тех стран, которые ввели против нас санкции. Вот в этом самая главная проблема. Но тем не менее, готовиться к этому все равно нужно, когда-то, надеюсь, это произойдет", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя возможность отмены санкций для ряда предприятий Украины, заявил, что Россия ввела санкции в ответ на действия Киева, но за рабочих Украины у него "сердце болит", и ситуацию, в которой они оказались, хочется исправить.

"Не мы вводили санкции. Все, что мы делаем, мы делаем в ответ в отношении тех государств, которые сделали определённые шаги в отношении России, против России. Я прекрасно понимаю, что вы имеете в виду, у меня сердце болит от того, что люди на Украине, которые работали на предприятиях, были ориентированы на сбыт этой продукции в Россию, оказались в сложном положении. Вот это самое главное, и это хочется, конечно, исправить", — сказал Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Владимир Путин пообещал поговорить с главой правительства Михаилом Мишустиным по поводу рассмотрения возможности отмены санкций для ряда предприятий Украины.

"Я попрошу Михаила Владимировича", — сказал Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком в ответ на соответствующую просьбу политика.