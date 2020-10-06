Песков раскрыл планы Путина на день рождения

Президент России Владимир Путин проведет день рождения на работе. Планы главы государства раскрыл его пресс-секретарь Дмитрий Песков . Его цитирует РИА Новости во вторник, 6 октября.

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По его словам, в первой половине дня у российского лидера запланировано больше десятка телефонных разговоров.

«А что касается второй половины дня, то наверняка, будут и друзья, и родные, как это традиционно бывает», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что президент любит проводить этот праздник с родными и близкими.