Жириновский пожаловался Путину на Госдуму

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Лидер социал-демократов отметил, что в помещениях невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и в целом строение непригодно для работы парламента.

Узкие коридоры, маленькие кабинеты, в зале депутаты сидят плечом к плечу, — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик отметил, что потенциальные инвесторы готовы покрыть расходы по возведению нового здания. Взамен они просят передать им нынешнюю постройку и выделить участки земли в Новой Москве . Никаких дополнительных расходов из бюджета не потребуется, заверил глава ЛДПР.

Жириновский добавил, что среди парламентских партий только ЛДПР агитирует за строгое соблюдение санитарных норм.

У меня 20 лет на входе в кабинет висит объявление «Никаких рукопожатий, поцелуев и объятий», — напомнил политик.

Он подчеркнул, что стал единственным лидером парламентской фракции, кто сделал прививку.

Здание Госдумы на Охотном Ряду является памятником конструктивизма, построенным в 1930-е как дом Совета труда и обороны. Последний раз оно было отремонтировано 30 лет назад. В 2019 году в фундаменте обнаружили пустоты. На ремонт было выделено 700 млн рублей, однако позже средства решили потратить на иные цели.

В конце 2018 года Управление делами президента заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с компанией Михаила Посохина «Моспроект-2». Тогда планировалось добавить ресторан, столовую и два кафе, а также магазин-кулинарию. Кроме того, предполагалось отремонтировать зал заседаний и крышу, на которой собирались надстроить стеклянный купол.

В предыдущий раз Жириновский жаловался на помещения Госдумы в июле. На закрытом собрании депутатов он призвал обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о необходимости строительства нового здания. Политик считает, что его возможно возвести за полтора года.