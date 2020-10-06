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Медведчук сделал прививку от COVID-19 во время отдыха в Крыму 

Национальная Служба Новостей и ещё 34 29 минут назад
Медведчук привился от COVID-19 в Крыму
Фото: РИА Новости
Лидер политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что проверил на себе российскую вакцину от COVID-19. Об этом политик рассказал во время встречи с Владимиром Путиным.

«Я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировался я, жена Оксана, наш сын Богдан», — сообщил Медведчук президенту России.

Политик подчеркнул, что «очень хорошо её перенес» и заявил, что считает, что «это самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом», отмечает РИА ФАН.
Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину Добавим, во время встречи с российским лидером Медведчук попросил президента РФ рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину.
В ответ на это Владимир Путин заявил, что нужно обсудить этот вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева. Напомним, в августе Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Вакцина получила название Спутник V.
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Комментарии
Политика , В мире , Другое , Украина , Виктор Медведчук , Владимир Путин , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА ФАН
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