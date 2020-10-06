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Медведчук попросил Путина о содействии в вопросе возможного частичного снятия санкций РФ 

ТАСС 1 час назад
Медведчук попросил Путина о помощи
Фото: РИА Новости
Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук передал во вторник президенту России Владимиру Путину просьбу украинских промышленников о содействии в рассмотрении возможности снятия санкций в отношении ряда предприятий.

"Я хотел бы, если есть такая возможность, чтобы рассмотрели эти конкретные предложения [украинских промышленников о возможности снятия санкций], — обратился Медведчук к российскому лидеру в ходе личной встрече с ним. — И обращаюсь, чтобы, может быть, правительство [России] смогло рассмотреть или найти возможность пойти по пути частичной отмены санкций".

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Политика , Виктор Медведчук , Владимир Путин
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