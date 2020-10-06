Медведчук попросил Путина о помощи

"Я хотел бы, если есть такая возможность, чтобы рассмотрели эти конкретные предложения [украинских промышленников о возможности снятия санкций], — обратился Медведчук к российскому лидеру в ходе личной встрече с ним. — И обращаюсь, чтобы, может быть, правительство [России] смогло рассмотреть или найти возможность пойти по пути частичной отмены санкций".