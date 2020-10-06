Родственники Путина привились от коронавируса

В конце сентября Владимир Путин пообещал сделать прививку от коронавируса. Такое обещание он озвучил в разговоре с президентом Южной Кореи.

В Кремле, комментируя заявление главы государства, заверили, что не будут скрывать факт вакцинации Владимира Путина, но в случае с президентом действуют особые меры предосторожности.

В тот же день российский лидер рассказал, что одна из его дочерей испытала на себе новую вакцину. По его словам, после первой прививки у его дочери была температура 38, а «на следующий день — 37 с небольшим и все».