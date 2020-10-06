Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Путин встретился с Медведчуком 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Путин встретился с Медведчуком
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин встретился с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ходе переговоров российский лидер заявил, что Россия выступает за выстраивание двусторонних взаимоотношений с Украиной.
Кроме того, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также провел переговоры с Медведчуком. На встрече глава российского кабмина пообещал рассмотреть предложения по отмене ограничительных мер, которые ранее были введены в отношении ряду украинских предприятий.
Видео дня. Трансгендер стал вице-премьером страны
Газета.Ru: последние новости
ОЗХО: в организме Навального нашли незанесенную в запрещенные списки разновидность "Новичка" ОЗХО: в организме Навального нашли незанесенную в запрещенные списки разновидность "Новичка" Путин отчитал кабмин за неисполнение поручения по гармонизации законов в образовании Путин отчитал кабмин за неисполнение поручения по гармонизации законов в образовании Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей Путин подписал указ о создании Фонда защиты детей
Политика , Украина , Виктор Медведчук , Михаил Мишустин , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
«Будем хоронить по 150 человек»: Симоньян обратилась к москвичам
Армения может смыть Азербайджан
Армения может смыть Азербайджан
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
«Связали скотчем и пытали»: мигранты убили промоутера Новикова
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Иран сделал выбор между Арменией и Азербайджаном
Видео
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
00:08
Опасный спуск туристки в Черное море в Сочи попал на видео
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
00:24
Кабаны промчались через автомобильную дорогу и попали на видео
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
00:39
Необычная птица залетела в квартиру и попала на видео
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
00:25
Босая пассажирка запрыгнула на стойку в аэропорту и попала на видео
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
00:10
Медведь вцепился в артиста во время циркового шоу и попал на видео
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
00:20
Момент смертельного ДТП со звездой «Холостяка» попал на видео
Происшествия
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
01:06
«Окаймление» и «Огневые тиски» артиллеристов попали на видео
Армия Войска
Германия прокомментировала заявление ОЗХО по Навальному
02:11
Германия прокомментировала заявление ОЗХО по Навальному
В мире
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
00:54
ОЗХО опубликовала итоги анализа биопроб Навального
Политика
Азербайджан начал масштабное наступление
04:51
Азербайджан начал масштабное наступление
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение