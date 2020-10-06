Путин встретился с Медведчуком 

Президент России Владимир Путин встретился с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ходе переговоров российский лидер заявил, что Россия выступает за выстраивание двусторонних взаимоотношений с Украиной.
Кроме того, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также провел переговоры с Медведчуком. На встрече глава российского кабмина пообещал рассмотреть предложения по отмене ограничительных мер, которые ранее были введены в отношении ряду украинских предприятий.