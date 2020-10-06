Медведев предложил дать регионам новые полномочия 

У российских регионов должны быть дополнительные полномочия в сфере экологии, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании на тему ликвидации накопленного экологического вреда.

"Регионы тоже должны иметь полномочия по мониторингу особо опасных объектов накопленного вреда. Это позволит им более оперативно принимать меры по предотвращению рисков загрязнения окружающей среды", — пояснил он.

Общую площадь опасных объектов в стране Минприроды оценивает более чем в 77 тысяч гектаров, там сосредоточено около 350 миллионов тонн загрязняющих веществ, добавил чиновник.

Он подчеркнул, что бороться с вредом для окружающей среды должно не только государство, но и связанный с этим бизнес, которому следует участвовать "не в меньших объемах".

"Нужно увеличивать, по возможности, конечно, и темпы, и объемы работ по ликвидации накопленного экологического ущерба", — добавил Медведев.

Затронули на совещании и тему экологической катастрофы на Камчатке. Зампред Совбеза подчеркнул, что к этой ситуации необходимо максимально внимательное отношение.

"Нужно разобраться досконально, что и как случилось, каковы причины этого, ну и проинформировать всех, кого это затрагивает, естественно, проинформировать общественность", — заключил Медведев.