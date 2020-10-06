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МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии 

RT на русском 1 час назад
МИД России прокомментировал ситуацию в Киргизии
Фото: globallookpress.com
Российское Министерство иностранных дел прокомментировала ситуацию в Киргизии.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что 5 октября в Бишкеке «прошли митинги с требованием отмены результатов состоявшихся 4 октября парламентских выборов и проведения новых».
В сообщении МИД говорится, что «акция переросла в столкновения с правоохранительными органами, в результате чего были захвачены здание парламента и администрации президента, а также Госкомитета национальной безопасности».

«Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии — своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны», — отметили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что в складывающихся условиях «приоритетом должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизской Республики в рамках ее конституции и законодательства».
В ведомстве выразили надежду «на скорейшее разрешение кризисной ситуации в правовом поле, путем переговоров и без применения силы» и призвали все политические силы «в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности».
Ранее сообщалось, что Центризбирком Киргизии признал недействительными итоги выборов в парламент.
Также в Минздраве страны заявили, что число пострадавших на протестных акциях в Киргизии достигло 686.
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Комментарии
Политика , Администрация Президента РФ , Минздрав РФ , МИД , МВД , Центризбирком России , Бишкек , Кыргызстан
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