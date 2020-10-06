Путин сделал заявление об угрозе коронавируса 

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 до сих пор не отступила. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил президент России Владимир Путин

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 35,5 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,23 миллиона человек.

Сегодня Путин высказал мнение, что пандемия коронавирусной инфекции еще не закончилась. При этом он заверил, что власти России готовы к любому развитию ситуации.