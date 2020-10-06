«Я же просил»: Путин раскритиковал кабмин

Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за неисполнение поручения по гармонизации законодательства в сфере образования, спорта и физкультуры. На заседании Совета по развитию физкультуры и спорта во вторник глава государства напомнил, что эта тема неоднократно поднималась ранее на различных совещаниях.

Путин пояснил, что "это не пустые пожелания, за этим стоят совершенно конкретные вещи", которые, в частности, связаны с привлечением к тренерской работе талантливых спортсменов.

"Я же просил правительство проработать эти вопросы и сделать соответствующие предложения. Срок этого поручения истек в декабре 2019 года, а воз, к сожалению, и ныне там, во всяком случае по этому, на мой взгляд, достаточно важному направлению", — подчеркнул президент.

Президент отметил, что одним из важных направлений этой работы должно стать возвращение тренерам статуса педагогов. "Это имеет определенные последствия для конкретных людей, которые занимаются этим видом деятельности. Это и педагогический стаж, и пенсии, и отпуск, и так далее — здесь много составляющих", — пояснил он.

Путин потребовал от вице-премьера Дмитрия Чернышенко прокомментировать сложившуюся ситуацию и сделать предложения, "как дальше двигаться на этом треке".

Центры раннего спортивного развития

Президент также потребовал от правительства отчета, что делается для организации занятий спортом самых маленьких россиян.

На заседании глава государства напомнил, что на предыдущем заседании в октябре 2019 года обсуждалась тема занятий спортом детей от двух лет, по итогам дискуссии были даны поручения кабинету министров.

"Было признано целесообразным правительству подумать о создании центров раннего физического развития детей — совсем маленьких, начиная с двух лет", — указал Путин. "Хотелось бы услышать, что сделано по этому направлению", — подчеркнул президент.

Он отметил, что в РФ "с детскими садами еще не все решено и ясли — это большая отдельная проблема, у нас программа существует". "Но если мы уж договорились о том, что будем заниматься центрами раннего физического развития совсем маленьких детей — мы договорились об этом, это отмечено в поручениях президента правительству, исхожу из того, что по этому направлению что-то делается", — подчеркнул президент. И задался вопросом: "Что же именно?" Он ждет ответа на нынешнем заседании.