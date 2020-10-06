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Путин раздал поручения на случай нового карантина 

Павел Тиунов 37 минут назад
Путин раздал поручения на случай нового карантина
Фото: ТАСС