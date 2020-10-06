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Песков: «Берлин молчит. Больше комментировать нечего » 

Артём Кульша 39 минут назад
В расследовании инцидента с политиком Алексеем Навальным пока не произошло ничего нового. Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.
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Сегодня он дал интервью журналисту Юрию Дудю. В ходе него Навальный заявил, что его отравили сотрудники специальных служб России по приказу президента Владимира Путина. Коллеги Дудя спросили Пескова, подадут ли власти России на политика в суд за клевету или не станут обращать внимание на его высказывание.

«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин молчит. Больше комментировать нечего», — ответил он.

На прошлой неделе Навальный уже заявлял, что за преступлением, совершенным против него, стоит Путин. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал это обвинение субъективным, бездоказательным, нелепым, неубедительным и неправдоподобным.
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Политика , Видео , Алексей Навальный , Рамзан Кадыров , Дмитрий Песков , Владимир Путин
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