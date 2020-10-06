Песков: «Берлин молчит. Больше комментировать нечего » 

20 августа, как сообщал «Рамблер», Навальный был госпитализирован в Омске, а 22-го — перевезен в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября политик был выписан из больницы.

Сегодня он дал интервью журналисту Юрию Дудю. В ходе него Навальный заявил, что его отравили сотрудники специальных служб России по приказу президента Владимира Путина . Коллеги Дудя спросили Пескова, подадут ли власти России на политика в суд за клевету или не станут обращать внимание на его высказывание.

«Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин молчит. Больше комментировать нечего», — ответил он.