Воробьев назвал способ избежать повторения карантина 

Жителям Подмосковья нужно объяснить необходимость строго соблюдения мер безопасности, чтобы избежать повторения принудительного карантина, заявил губернатор Андрей Воробьев . Его цитирует телеканал «Россия-24» во вторник, 6 октября.

По его словам, очень важным элементом в борьбе с распространением коронавируса является масочный режим. Также он призвал граждан избегать участия в публичных мероприятиях.

«Нужно соблюдать стандарты. И старшему поколению, и людям с хроническими заболеваниями нужно объяснить, что нужно находиться дома, находиться в изоляции, не контактировать», — сказал Воробьев.

По его словам, в настоящий момент в регионе свободны 36 процентов коек для пациентов с COVID–19. Также власти приняли решение открыть инфекционный госпиталь в парке «Патриот», сообщил он.