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Кремль прокомментировал ситуацию в Киргизии 

Lenta.ru и ещё 19 37 минут назад
Кремль прокомментировал ситуацию в Киргизии
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Киргизии, заявив об обеспокоенности происходящим, передает ТАСС.
По его словам, в Кремле надеются скорейшее урегулирование ситуации в рамках конституционного поля и считают это вопросов внутриполитического диалога в стране.
Он добавил, что президент России Владимир Путин не созванивался с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. «Нет, сегодня не было», — сказал Песков.
Ранее МИД России также отреагировал на ситуацию после парламентских выборов в Киргизии. Российская сторона выступила с официальным комментарием с позиции примирения. В комментарии подчеркивается, что Киргизия — стратегический партнер и союзник России, и поэтому Москва заинтересована во внутриполитической стабильности республики. Дипломаты отмечают, что приоритетом должно оставаться демократическое развитие страны.
5 октября в Бишкеке после прошедших накануне парламентских выборов начались протесты. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.
На следующий день президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. Позднее Центральная избирательная комиссия республики признала итоги парламентских выборов недействительными.
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Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Песков , Сооронбай Жээнбеков , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Кыргызстан
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