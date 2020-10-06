Кремль прокомментировал ситуацию в Киргизии 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Киргизии , заявив об обеспокоенности происходящим, передает ТАСС.

По его словам, в Кремле надеются скорейшее урегулирование ситуации в рамках конституционного поля и считают это вопросов внутриполитического диалога в стране.

Он добавил, что президент России Владимир Путин не созванивался с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. «Нет, сегодня не было», — сказал Песков.

Ранее МИД России также отреагировал на ситуацию после парламентских выборов в Киргизии. Российская сторона выступила с официальным комментарием с позиции примирения. В комментарии подчеркивается, что Киргизия — стратегический партнер и союзник России, и поэтому Москва заинтересована во внутриполитической стабильности республики. Дипломаты отмечают, что приоритетом должно оставаться демократическое развитие страны.

5 октября в Бишкеке после прошедших накануне парламентских выборов начались протесты. К вечеру они переросли в беспорядки, недовольные начали трясти ворота резиденции президента и правительства, лезть через ограду и бросать в здание камни. Милиция применила против протестующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Один человек погиб.