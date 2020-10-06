В мэрии Новосибирска прошли обыски 

Бывший и действующий сотрудники мэрии Новосибирска подозреваются в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия. В отношении них возбуждено и расследуется уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, с апреля по декабрь 2016 года муниципальный заказчик в лице данных сотрудников мэрии города и застройщики ООО «Доступное жильё Новосибирск» и ООО «НСК Девелопмент» заключили ряд контрактов на приобретение квартир в объектах долевого строительства — домах по ул. Большая и ул. Зорге на общую сумму более 249 миллионов рублей. При этом, чиновники, зная, что внесение авансовых платежей должно составлять не более 30% от цены муниципальных контрактов, умышленно нарушили порядок оплаты, незаконно перечислив на банковские счета застройщиков полную стоимость контрактов после государственной регистрации контракта в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

Свои обязательства застройщики по контрактам не исполнили из-за банкротства. Права граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, на своевременное улучшение жилищных условий, были нарушены. Ущерб от действий чиновников составил более 202 миллионов рублей. Строительство пяти многоквартирных домов по улице Большой и Зорге не окончено и не ведётся.

По делу уже проведены обыски в жилищах данных чиновников, а также в подразделениях городской администрации. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства дела, его расследование продолжается.