Le Figaro (Франция): Запад по-прежнему не может решить уравнение Путина

После состоявшейся 14 сентября поразительной беседы с российским лидером (как следует из откровений «Монд») Эммануэль Макрон внезапно осознал, что никакого диалога нет: есть только два никак не пересекающихся монолога. В ответ на просьбу Макрона предоставить объяснения по поводу отравления «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального
(он тогда только вышел из комы), Путин
, не моргнув глазом, заявил, что тот мог отравить себя сам, и назвал «блогера» сомнительной личностью. Разговор продемонстрировал пропасть между работой ума Путина и западных лидеров, а также то, как мало он считается с мнением французского коллеги.