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Le Figaro (Франция): Запад по-прежнему не может решить уравнение Путина

ИноСМИ
10 часов назад
Как вести диалог с путинской Россией? Многие годы западные лидеры, от Буша до Обамы, Меркель и Саркози, спотыкались об это неразрешимое уравнение после мечты о прорыве. Теперь Эммануэль Макрон, который объявил «стратегический диалог» с российским лидером на встрече в форте Брегансон летом 2019 года, сталкивается с той же самой головоломкой отношений с российской властью, которая сделала антизападный курс политическим цементом своей легитимности.
Le Figaro (Франция): Запад по-прежнему не может решить уравнение Путина
Фото: ИноСМИИноСМИ
Стоит сказать, что события последних недель стали трудным испытанием, хотя президент Франции с самого начала заявил о подходе «без наивности».
После состоявшейся 14 сентября поразительной беседы с российским лидером (как следует из откровений «Монд») Эммануэль Макрон внезапно осознал, что никакого диалога нет: есть только два никак не пересекающихся монолога. В ответ на просьбу Макрона предоставить объяснения по поводу отравления «Новичком» российского оппозиционера Алексея Навального (он тогда только вышел из комы), Путин, не моргнув глазом, заявил, что тот мог отравить себя сам, и назвал «блогера» сомнительной личностью. Разговор продемонстрировал пропасть между работой ума Путина и западных лидеров, а также то, как мало он считается с мнением французского коллеги.
«Для диалога нужны двое», — признал в Риге явно расстроенный Эммануэль Макрон, отметив, что не собирается оставлять усилий.
Как бы то ни было, в новой беседе с Владимиром Путиным в среду тот без особых церемоний отчитал его за встречу с лидером белорусской революции Светланой Тихановской в Вильнюсе, подчеркнув «недопустимость любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства и внешнего давления на легитимные власти».
Макрон все же передал российскому лидеру пожелание Тихановской связаться с ним, чтобы заверить его в том, что белорусская революция не представляет собой геополитический бунт против России. «Это, конечно, очень неприятно, но президент Макрон нацелен на долгосрочную перспективу и считает, что обращается не только к Путину, а к российскому обществу, которое скрыто за авторитарной властью, но живо, как показали события в Белоруссии», — считает Татьяна Жан-Кастуева (Tatiana Jean-Kastoueva) из Французского института международных отношений.
В настоящий момент мечта Макрона о «диалоге» с Россией выглядит бледно. Франция, Германия и остальная Европа обсуждают возможные санкции против режима Лукашенко в Белоруссии, а также России в рамках дела Навального. На следующей неделе Тихановская должна выступить перед французским парламентом, что в России явно будет воспринято как оскорбление. Некоторые, кстати, опасаются, что это мероприятие может оказаться контрпродуктивным В нашумевшем интервью немецкому изданию «Шпигель» вышедший из комы Навальный отмел все эти опасения и призвал Запад осознать безумие Кремля, а также показать силу, чтобы прочертить перед Россией границы. Как бы то ни было, быстро забытое дело Скрипаля говорит о том, что к нему могут и не прислушаться.
Политика,Светлана Тихановская,Эммануэль Макрон,Алексей Навальный,Владимир Путин,Le Figaro,Spiegel,Россия,Франция,
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