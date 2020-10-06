Le Figaro (Франция): Запад по-прежнему не может решить уравнение Путина

Макрон все же передал российскому лидеру пожелание Тихановской связаться с ним, чтобы заверить его в том, что белорусская революция не представляет собой геополитический бунт против России. «Это, конечно, очень неприятно, но президент Макрон нацелен на долгосрочную перспективу и считает, что обращается не только к Путину, а к российскому обществу, которое скрыто за авторитарной властью, но живо, как показали события в Белоруссии», — считает Татьяна Жан-Кастуева (Tatiana Jean-Kastoueva) из Французского института международных отношений.

В настоящий момент мечта Макрона о «диалоге» с Россией выглядит бледно. Франция, Германия и остальная Европа обсуждают возможные санкции против режима Лукашенко в Белоруссии, а также России в рамках дела Навального. На следующей неделе Тихановская должна выступить перед французским парламентом, что в России явно будет воспринято как оскорбление. Некоторые, кстати, опасаются, что это мероприятие может оказаться контрпродуктивным В нашумевшем интервью немецкому изданию «Шпигель» вышедший из комы Навальный отмел все эти опасения и призвал Запад осознать безумие Кремля, а также показать силу, чтобы прочертить перед Россией границы. Как бы то ни было, быстро забытое дело Скрипаля говорит о том, что к нему могут и не прислушаться.