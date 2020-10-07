На 95-й сессии исполнительного совета ОЗХО он ответил на «сомнительного рода призывы провести национальное расследование, сотрудничать с ОЗХО и т. д.». Шульгин заявил, что «Россия никому ничего не должна: ни Германии, ни другим странам, которые безапелляционно и бездоказательно утверждают, что Россия якобы виновна в „отравлении“ Навального».

«Нам не в чем перед ними оправдываться, и мы не собираемся делать это», — приводит его слова ТАСС.

Шульгин подчеркнул, что Берлин «должен, наконец, откликнуться на уже четыре подряд обращения Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи». Он потребовал «представить все материалы и вещественные доказательства, которые, в трактовке немецкой стороны, доказывают совершение преступления против российского гражданина».

Постпред России указал, что у Германии «есть обязательство взаимодействовать» с Москвой и «в конвенционном поле», раз уж Берлин «перенес этот вопрос на гаагскую площадку и решил задействовать потенциал ОЗХО».

Шульгин заявил, что Москва «крайне озабочена тем, как произошедший на российской территории с российским гражданином Навальным инцидент, в результате которого он был госпитализирован, трактуется и подается в некоторых» государствах — участниках Конвенции о запрещении химического оружия.

Ряд стран хочет «представить дело так, будто Алексей Навальный был отравлен токсичным веществом, которое можно классифицировать как новейшее химическое оружие суперкласса», отметил постпред.

Он заверил, что Россия «в полной мере выполняет все свои обязательства по КЗХО», страна «полностью и досрочно уничтожила все запасы химического оружия, ликвидировала соответствующее технологическое оборудование, содействует осуществлению верификационного режима на объектах химпромышленности, ведет международное сотрудничество в интересах нераспространения».