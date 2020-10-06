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Небензя назвал позором блокировку выступления экс-главы ОЗХО в Совбезе 

РИА Новости и ещё 5 47 минут назад
Запад не стал выслушать в СБ ООН бывшего главу ОЗХО
Фото: EPA
Постпред председательствующей в Совете безопасности ООН России Василий Небензя назвал стыдом и позором жест западных представителей, которые не дали выступить в Совбезе по теме сирийского химического досье первому главе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Жозе Бустани.
В понедельник Великобритания, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и США выступили против выступления Бустани в СБ ООН, ссылаясь на то, что он ушел из организации до того, как она стала заниматься сирийским химическим досье. Первый глава руководил ОЗХО в 1997-2002 годах. Его уход был досрочным и произошел по инициативе Вашингтона. При этом недовольство его работой Соединенные Штаты высказали после того, как Бустани пригласил Ирак вступить в ОЗХО. По мнению наблюдателей, членство Багдада в этой организации могло помешать планам США свергнуть Саддама Хуссейна.

"То, что произошло сегодня, к сожалению, еще одно печальное свидетельство того, что западные делегации боятся услышать неудобную для себя правду. Вы хотите заглушить объективные факты, которые могут разрушить нарисованную вами картину "злодеяний" сирийского режима и "непогрешимости" ОЗХО", — сказал Небензя.

По его словам, "уже для всех понятно, что это имеет мало общего с реальностью".

"Мне интересно просто, понимаете ли вы, в каком неприглядном свете вы сейчас предстаете в глазах международного сообщества. Вообще то, что сегодня произошло, — это стыд и позор", — заявил постпред.

Небензя подчеркнул, что само голосование по поводу присутствия или отсутствия докладчика, предложенного председателем — уже историческое решение.
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Комментарии 1
Политика , Ближний Восток , В мире , Другое , Василий Небензя , Саддам Хуссейн , ОЗХО , Совбез ООН
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