Путина просят вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе

В видеообращении, записанном в Ереване, Варданян заявил, что война в Карабахе является не локальным конфликтом, а геополитической бомбой замедленного действия, которая взорвется прежде всего на территории России.

«Мы стоим на краю огромной пропасти, гуманитарной, человеческой катастрофы. Это не вопрос территориальной войны, это вопрос сохранения человечества, сохранения базовых человеческих ценностей», - заявил Варданян.

По его словам, участие Путина в ситуации может определить многое и способно повлиять на ход событий.

«Я мечтаю, я хочу, чтобы Россия не просто помогла, а Россия поняла, что участие в этом процессе является принципиально важным для россиян», - заявил бизнесмен.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.