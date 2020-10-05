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В ФСБ оценили тайну переговоров Путина и Клинтона 

Вероника Полынина 33 минуты назад
В ФСБ оценили тайну переговоров Путина и Клинтона
Фото: РИА Новости
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов прокомментировал «Царьграду» публикацию в СМИ стенограммы переговоров президента России Владимира Путина со своим тогдашним коллегой из США Биллом Клинтоном после катастрофы подлодки «Курск» в 2000 году.
По словам Михайлова, СМИ попытались выдать протокольную беседу за сенсацию, однако никаких сенсационных подробностей и откровений в разговоре двух лидеров не было.

«Ну были переговоры, наверняка какие-то вопросы затрагивались. Соответственно, какие-то вопросы Путин пытался объяснить, и в чем тут сенсация, сам факт утечки этой стенограммы?» — задался вопросом генерал.

Он отметил, что в стенограмме не раскрываются никакие подробности или детали гибели «Курска». Клинтон приносит свои соболезнования и пытается выяснить в разговоре детали произошедшего.
Президент Фонда защиты национальных ценностей, первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич согласился с Михайловым в том, что никакой сенсации в опубликованной беседе нет. При этом он назвал тревожной тенденцией сам факт обнародования подобных бесед американской стороной.

«Американские президенты декларируют свое право любые, так сказать, записи бесед, каких-то встреч, в том числе конфиденциальных, предавать огласке. При этом никто не может поручиться, что свою позицию, свою речь они не подредактировали», — заметил Малькевич.

Опубликованы детали разговора Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
Как сообщал «Рамблер», ранее издание «Медуза» опубликовала перевод стенограммы телефонного разговора Владимира Путина и Билла Клинтона, который состоялся после гибели «Курска» в августе 2000 года. В разговоре Клинтон выражает соболезнования Путину и высказывает предположение, что российскому коллеге пришлось столкнуться с критикой в свой адрес.
Путин признается, что его рейтинг пострадал из-за трагедии. Также Путин рассказывает, что спасти людей было невозможно, потому что в корпусе подлодки была дыра размером около двух метров.
Комментарии 3
Политика , Александр Михайлов , Билл Клинтон , Владимир Путин , ФСБ , Царьград ТВ , США
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