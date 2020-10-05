Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Подтвердилось «предсказание» Симоньян о большой войне 

Вероника Полынина 1 час назад
Столица непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт под обстрелами превращается в город-призрак, сообщает РИА «Новости».
Корреспондент агентства передает, что улицы города пустеют, магазины и кафе закрываются, иностранным журналистам приходится искать места, где можно купить воду или сигареты.

«Информацией о том, открыта ли та или иная точка, обмениваются как паролями», — отмечает корреспондент.

Мусор на улицах Степанакерта больше никто не убирает, время от времени на пустынных улицах раздается сигнал воздушной тревоги.
Степанакерт подвергся новой бомбардировке
Одно из немногих отрытых кафе держат беженцы из сирийского Алеппо. В заведении кормят журналистов и признаются, что приходится готовить из того, что осталось.
Жители массово покидают Степанакерт, по улицам то и дело проезжают машины, доставляющие беженцев на пункты сбора. Общественный транспорт не ходит, все рейсовые автобусы теперь работают на вывоз жителей в Армению. Часть жителей скрываются от обстрелов в подвалах.
Как писал «Рамблер», 27 сентября после объяления военного положения и всеобщей мобилизации в Армении и Азербайджане главный редактор RT Маргарита Симоньян предсказала «большую войну» в Нагорном Карабахе.
Утром 5 октября пресс-служба Минобороны Армении сообщила об обстрелах Степанакерта из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Полонез».
Комментарии 88
Политика , Видео , Маргарита Симоньян , Министерство обороны , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
«Алиева предупреждали »: Иран отомстил Азербайджану
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
Кто уничтожил системы ПВО в Карабахе?
«Пьяные дети, жуткая грязь»: Гришковец о Севастополе
«Пьяные дети, жуткая грязь»: Гришковец о Севастополе
В Ереван прибыл российский спецборт
В Ереван прибыл российский спецборт
Видео
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
00:41
Опубликовано видео последствий шторма в Северной Италии
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
01:04
Ночная дозаправка Ту-95МС в воздухе попала на видео
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
00:17
Пассажир метро избил покашлявшую женщину без маски и попал на видео
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
00:28
Ребенок похлопал маму по груди в эфире утреннего шоу и попал на видео
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
01:53
Опубликовано видео обстрела Степанакерта азербайджанскими военными
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
00:09
«Кисель» из медуз в Анапе попал на видео и встревожил россиян
Общество
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
00:41
Протестующие в Бишкеке пошли на штурм парламента
В мире
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
00:49
Опубликовано видео гибели россиянки в уличной драке
Происшествия
К Камчатке движутся пятна неизвестного происхождения
01:08
К Камчатке движутся пятна неизвестного происхождения
Общество Экология
Тихановская захотела встретиться с Путиным
02:07
Тихановская захотела встретиться с Путиным
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение