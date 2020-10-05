Подтвердилось «предсказание» Симоньян о большой войне 

Столица непризнанного Нагорного Карабаха Степанакерт под обстрелами превращается в город-призрак, сообщает РИА «Новости».

Корреспондент агентства передает, что улицы города пустеют, магазины и кафе закрываются, иностранным журналистам приходится искать места, где можно купить воду или сигареты.

«Информацией о том, открыта ли та или иная точка, обмениваются как паролями», — отмечает корреспондент.

Мусор на улицах Степанакерта больше никто не убирает, время от времени на пустынных улицах раздается сигнал воздушной тревоги.

Одно из немногих отрытых кафе держат беженцы из сирийского Алеппо. В заведении кормят журналистов и признаются, что приходится готовить из того, что осталось.

Жители массово покидают Степанакерт, по улицам то и дело проезжают машины, доставляющие беженцев на пункты сбора. Общественный транспорт не ходит, все рейсовые автобусы теперь работают на вывоз жителей в Армению. Часть жителей скрываются от обстрелов в подвалах.

Как писал «Рамблер», 27 сентября после объяления военного положения и всеобщей мобилизации в Армении и Азербайджане главный редактор RT Маргарита Симоньян предсказала «большую войну» в Нагорном Карабахе.