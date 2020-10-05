ОЗХО направит в Россию экспертов по делу Навального

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова предоставить России группу экспертов для расследования инцидента с Алексеем Навальным.
Соответствующее обращение из Москвы поступило 1 октября.
"Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО. Он заверил, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может быть размещена в короткие сроки", — сказано в сообщении.
Отмечается, что гендиректор попросил российскую сторону дать дополнительные разъяснения относительно типа запрашиваемой экспертизы, а также поблагодарил за доверие.