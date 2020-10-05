ОЗХО направит в Россию экспертов по делу Навального

"Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО. Он заверил, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может быть размещена в короткие сроки", — сказано в сообщении.