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ОЗХО направит в Россию экспертов для расследования по делу Навального 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
ОЗХО направит в Россию экспертов по делу Навального
Фото: Instagram
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова предоставить России группу экспертов для расследования инцидента с Алексеем Навальным.
Соответствующее обращение из Москвы поступило 1 октября.

"Второго октября генеральный директор ОЗХО Фернандо Ариас ответил на этот запрос письмом на имя постоянного представителя России при ОЗХО. Он заверил, что технический секретариат готов предоставить запрашиваемую экспертизу и что группа экспертов может быть размещена в короткие сроки", — сказано в сообщении.

Отмечается, что гендиректор попросил российскую сторону дать дополнительные разъяснения относительно типа запрашиваемой экспертизы, а также поблагодарил за доверие.

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Политика , Алексей Навальный , ОЗХО , Москва
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