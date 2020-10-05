Путин назначил врио главы Дагестана Сергея Меликова 

Президент России Владимир Путин назначил сенатора от Ставропольского края Сергея Меликова врио главы Дагестана, вместо перешедшего на другую должность Владимира Васильева.
5 октября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан» в связи с заявлением главы региона о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Этим же указом врио главы республики был назначен сенатор Сергей Меликов.
Владимир Васильев в октябре 2017 года был назначен врио главы Республики Дагестан, в сентябре 2018 года парламент республики избрал его главой Дагестана. 5 октября 2020 года он получил назначение на должность советника президента РФ.
Сергей Меликов с 2019 года является сенатором от Ставропольского края, ранее он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (2014−2016), был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (2016−2019).
Назначенный врио главы Дагестана Сергей Меликов проходит обучение на четвертом потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.