Путин назначил врио главы Дагестана Сергея Меликова 

5 октября президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Дагестан» в связи с заявлением главы региона о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию. Этим же указом врио главы республики был назначен сенатор Сергей Меликов.

Владимир Васильев в октябре 2017 года был назначен врио главы Республики Дагестан, в сентябре 2018 года парламент республики избрал его главой Дагестана. 5 октября 2020 года он получил назначение на должность советника президента РФ.

Сергей Меликов с 2019 года является сенатором от Ставропольского края, ранее он занимал пост полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (2014−2016), был первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (2016−2019).