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Кремль впервые назвал ситуацию в Карабахе войной 

Lenta.ru 44 минуты назад
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впервые назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе войной. На это обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram-канале.
Песков охарактеризовал ситуацию таким образом, отвечая на вопрос журналистов о том, планируются ли у президента России Владимира Путина в ближайшее время переговоры с лидерами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Пока нет таких четких планов, но вы знаете, что речь идет о войне, и, конечно, на войне там в Карабахе ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать», — сказал Песков.

Ранее в Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По словам Пескова, Россия может пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
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Политика , Видео , Война, Карабах , Реджеп Эрдоган , Дмитрий Песков , Ильхам Алиев , Владимир Путин , РИА Новости
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