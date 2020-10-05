Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков впервые назвал обострение конфликта в Нагорном Карабахе войной. На это обратили внимание журналисты кремлевского пула РИА Новости в своем Telegram -канале.

«Пока нет таких четких планов, но вы знаете, что речь идет о войне, и, конечно, на войне там в Карабахе ситуация развивается быстро, поэтому здесь трудно загадывать», — сказал Песков.

Ранее в Кремле назвали условие для ввода российских миротворцев в Нагорный Карабах. По словам Пескова, Россия может пойти на такой шаг только при согласии Армении и Азербайджана.

Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта.

В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.