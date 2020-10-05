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Опубликованы детали разговора Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск» 

РИА Новости 58 минут назад
Раскрыт разговор Путина и Клинтона о гибели «Курска»
Фото: РИА Новости
Цифровая библиотека США Билла Клинтона рассекретила стенограммы бесед экс-президента США с российским лидером Владимиром Путиным, один из таких разговоров касался катастрофы подводной лодки "Курск" в августе 2000 года.
Согласно шапке документа, встреча Клинтона и Путина состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.
В начале беседы американский президент выразил соболезнования в связи с потерей "Курска", а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.
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"Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей", — сказал он.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
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Политика , Билл Клинтон , Владимир Путин
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