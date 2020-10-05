Раскрыт разговор Путина и Клинтона о гибели «Курска»

Согласно шапке документа, встреча Клинтона и Путина состоялась 6 сентября 2000 года в президентском номере нью-йоркской гостиницы Waldorf Astoria.

В начале беседы американский президент выразил соболезнования в связи с потерей "Курска", а Путин признал, что у него не было хорошего варианта в сложившейся ситуации.

"Я оказался между выбором плохого и еще худшего. Некоторые говорили мне, что, если бы я сразу послал субмарину и хотя бы попытался спасти людей, мои рейтинги бы поднялись. Такие вещи нельзя увязывать с пропагандой. Приоритет нужно отдавать действительному спасению людей", — сказал он.

Атомный подводный ракетный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров в результате катастрофы, произошедшей 12 августа 2000 года в ходе проведения военно-морских учений Северного флота. Все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.